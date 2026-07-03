«Единая Россия» провела автопробег в память о добровольцах Великой Отечественной

Автопробег «Дорогами народных ополченцев» стартовал в Москве 22 июня с площадки форума «Города-герои — города Героев» и охватил около 20 регионов России, а также все регионы Белоруссии. Колонна автомобилей проехала по городам‑героям и ключевым местам подвигов советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Одной из заключительных точек проекта стал подмосковный Серпухов. Здесь участников марафона встретили на площади 49-й Армии, где состоялось возложение цветов к памятнику.

«Очень важно рассказывать нашей молодежи о народном ополчении. В 1941 году сотни тысяч добровольцев по зову сердца встали на защиту Родины. Это были обычные гражданские люди, без военной подготовки, но они пошли защищать свой дом, свой город, свою страну. Многие из них не вернулись с фронта, не дожили до Победы. Об этом обязательно нужно рассказывать молодому поколению, чтобы сохранялась память о подвиге нашего народа», — поделился Антон.

Один из участников автопробега Антон Шкаплеров приехал из Новороссийска.

«Для Серпухова июль 1941 года сыграл особое значение. Городской военкомат вел ежедневный прием добровольцев в ополчение. За короткий срок записалось свыше 3,5 тысячи жителей. Они участвовали в оборонительных боях на подступах к Москве. История серпуховского ополчения — часть общей памяти и нашей Великой Победы», — поделился глава округа.

Завершится автопробег в Москве сегодня, 3 июля — в день исторического обращения Иосифа Сталина к народу в 1941 году о создании народного ополчения.

Единая Россия» в Московской области проводит масштабную работу по сохранению исторической памяти. В этом году ко Дню Победы партия провела в регионе автопробег ретротехники, тематические фотовыставки. «Диктант Победы» в Подмосковье написали более 70 тысяч человек.