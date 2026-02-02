«Единая Россия» проведет серию приемов по вопросам соцподдержки в Подмосковье

Депутаты «Единой России» в Подмосковье проведут личные встречи с жителями в общественных приемных партии со 2 по 6 февраля. Их посвятят вопросам социальной поддержки.

Депутат Госдумы, представитель фракции «Единая Россия» Отари Аршба провел прием в региональной общественной приемной 2 февраля. К нему обратилась многодетная мать, которая сейчас проживает в коммунальной квартире в Подольске. Она поинтересовалась возможностью улучшить жилищные условия.

Другое обращение поступило от вдовы участника СВО из Щелкова. Она попросила помощь в получении оригинала удостоверения к ордену Мужества.

«На этой неделе мы делаем акцент на социальной поддержке. В ходе приемов мы не только выслушиваем и проводим консультации, но и подключаем к решению проблем профильные ведомства. Наша цель — не просто принять обращения, а оказать помощь как можно большему числу людей. Для нас важно, чтобы ни один вопрос не остался без внимания, и жители чувствовали всестороннюю поддержку со стороны государства», — подчеркнул Отари Аршба.

Единый день приема участников СВО прошел в Подмосковье 23 января. На нем оперативно решили порядка 70% всех поступивших вопросов. Около половины из них были связаны с оформлением документов для получения выплат.

Узнать адрес аи телефоны общественных приемных партии можно по ссылке.