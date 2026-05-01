«Единая Россия» поздравляет жителей Московской области с Днем весны и труда

Подмосковье встречает 1 мая — день, который символизирует пробуждение природы и напоминает о ценности созидательного труда. «Единая Россия» поздравляет жителей Подмосковья с Днем весны и труда — праздником обновления, надежды и единения.

«Трудолюбие и стойкость наших людей играли ключевую роль в сложные исторические моменты. Подвиг тех, кто ковал Победу у станков в годы Великой Отечественной войны, сменился самоотверженным трудом по восстановлению разрушенных городов и заводов».

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем поздравлении отметил, что этот праздник для нашей страны имеет особое значение:

Он напомнил, что в мирное время именно подмосковные наукограды стали главной кузницей отечественной авиации и освоения космоса. И сегодня предприятия региона так же работают на полную мощность, а тысячи жителей собирают помощь, обеспечивая надежный тыл защитникам в зоне СВО.

«На подмосковных заводах, в школах и больницах трудятся многолетние династии — люди, для которых звание „человек труда“ звучит гордо. Наша задача — обеспечить жителям региона надежные социальные гарантии, безопасные условия труда и достойную оплату. Особое внимание мы уделяем молодежи: развиваем профильное образование, возвращаем престиж рабочих специальностей», — сказал Игорь Брынцалов.

Поздравляя жителей Подмосковья с праздником, он пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех добрых начинаниях.

«Пусть результаты ваших усилий приносят радость, а в домах царят мир и согласие», — добавил Брынцалов.