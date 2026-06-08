«Единая Россия» поздравляет социальных работников с профессиональным праздником

Восьмого июня в России отмечают День социального работника — праздник тех, кто ежедневно поддерживает людей в непростых жизненных обстоятельствах. Их работа — это не просто профессия, а настоящее служение, наполненное терпением, вниманием и искренним участием.

«Сегодня мы чествуем людей, чья профессия — быть рядом, когда кто-то нуждается во внимании и заботе. Каждый день вы работаете со старшим поколением и гражданами с инвалидностью, помогаете семьям в сложных жизненных ситуациях. Ваш труд требует большого терпения, выдержки и искреннего участия. Спасибо за вашу преданность делу и неизменную отзывчивость», — сказал Игорь Брынцалов.

В Московской области по Народной программе «Единой России» для социальных работников предусмотрены различные меры поддержки. В их числе — стимулирующие выплаты, компенсация аренды жилья.

Выплату на жилье получает сотрудница пансионата «Ногинский» Наталья Парфенова — она вот уже восемь лет помогает людям с ментальными нарушениями. Их в отделении — 65 человек.

«Кто‑то приезжает и плохо ходит, а потом ходить начинает. Мы ведь помогаем им в быту. Но главное — внимание и забота, без которых им так сложно», — поделилась Наталья.

Лариса Жигулина трудится в пансионате три года. Она приехала из Мариуполя и нашла здесь свое призвание. Ей тоже помогают выплатами на аренду жилья: «Случайно узнала, что здесь буду очень нужна. Так и пришла работать медсестрой. На работе я чувствую себя на своем месте. Очень люблю своих постояльцев, стараюсь относиться к ним с теплом и пониманием — ведь у каждого своя история, своя боль, свои переживания. Хочется просто быть рядом и помогать».

Тепло и забота сотрудников пансионата возвращаются им сторицей: постояльцы с благодарностью говорят о своих помощниках.

«Я нахожусь здесь уже больше четырех лет. Когда меня привезли, состояние было тяжелое — я не могла ходить. А теперь хожу, и это стало возможным только благодаря усилиям работников пансионата. Условия для жизни тут прекрасные: каждый день у нас что‑то происходит. Мы рисуем, лепим — развиваем моторику, устраиваем конкурсы, собираемся на чаепития, вспоминаем семьи, родных… Со временем все мы стали друг другу почти родными — здесь мы как одна большая семья», — поделилась Светлана Туринская.