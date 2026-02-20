«Единая Россия» отправила еще 30 тонн гумпомощи из Подмосковья в зону СВО

Партия «Единая Россия» отправила из Подмосковья в зону СВО более 30 тонн грузов к 23 февраля. Это техника, снаряжение, оборудование, а также письма от неравнодушных жителей.

В Балашихе и Реутове активисты собрали более 20 тонн гуманитарной помощи. Единороссы передадут вещи на Курское, Луганское и Донецкое направления.

В Дмитрове депутаты отправили в Донбасс еще семь тонн посылок. По заявкам бойцов собрали окопные печи, запчасти, покрышки, продукты и средства первой необходимости. В погрузке партии участвовал секретарь местного отделения «Единая Россия», глава округа Михаил Шувалов.

«Видно, как много неравнодушных людей в нашем округе. Каждая отправка — это результат общей работы: жителей, общественных организаций, партийцев. Мы поддерживаем наших защитников не только словами, но и делом. Особенно важно сделать это в преддверии такого праздника, как День Защитника Отечества», — подчеркнул Михаил Шувалов.

В Шатуре партийцы собрали около четырех тонн вещей, включая генераторы, рации, инструменты, внедорожник и лекарства. Еще 1,5 тонны передадут бойцам из Королева. К акции также присоединились Лобня и Орехово-Зуево.

«Каждая посылка — это не просто груз, а весточка от дома: „Мы с вами! Вместе мы победим!“ — отметила секретарь местного отделения „Единой России“, глава Лобни Анна Кротова.

Поддержка бойцов СВО и их близких — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России». Всего с начала спецоперации партийцы Подмосковья собрали почти 18 тысяч тонн грузов.

Сбор помощи продолжится. Присоединиться может любой желающий. Адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.