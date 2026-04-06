«Единая Россия» начала сбор наказов жителей Подмосковья в новую народную программу. Приемные партии принимают предложения во всех 53 округах Московской области.

Свои инициативы жители могут направлять через отделения партии в муниципалитетах Подмосковья, где сегодня начали работать пункты приема предложений в народную программу, а также онлайн, на встречах с кандидатами предварительного голосования или оставлять в общественных приемных — вариантов много, и каждый может выбрать удобный для себя, говорит депутат Мособлдумы от «Единой России» Олег Рожнов.

Парламентарий напомнил, что народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Московской области сегодня практически полностью выполнена.

«Ни у какой другой партии в России нет документа, где были бы зафиксированы конкретные наказы избирателей, по которым можно было бы представить конкретные и главное реальные результаты работы. У „Единой России“ такой документ есть — это народная программа. С сегодняшнего дня во всех отделениях партии в Подмосковье начали работать пункты сбора предложений в новую народную программу. Можно по дороге с работы или во время прогулки с ребенком и зайти оставить свой наказ. А наша задача — обеспечить решение вопросов», — сказал парламентарий.

Жители региона уже делятся идеями. Надежда Филина из Красногорска внесла сразу несколько предложений в народную программу. Она считает, что городу нужны велосипедные дорожки, площадки для танцев и игры в петанк. Еще один наболевший вопрос — выгул питомцев. Женщина предлагает штрафовать владельцев, не убирающих за своими животными.

«Нужно больше оборудованных площадок для выгула собак. Без них владельцы животных вынуждены вести своих питомцев в скверы, на детские площадки и газоны во дворах, где мы регулярно встречаемся с „результатами“ таких прогулок. Это как минимум неприятно», — говорит Надежда.

Традиционно активны жители Щелково — за последние пять лет по народной программе в округе обработаны тысячи предложений, и поток идей не иссякает. Мама троих детей Оксана Коновалова считает, что нужно капитально отремонтировать корпус лицея № 7.

«Мой ребенок пойдет в первый класс. Так хочется, чтобы дети учились в комфортных условиях — с хорошими классами, современным оборудованием, уютными пространствами», — пояснила женщина.

Люберчане также вносят предложения в народную программу. Участник СВО Дмитрий Осипов сформулировал несколько предложений: о строительстве культурно‑досугового объекта в поселке Октябрьский и создании Молодежного центра в Люберцах.

«Молодежи нужно нормальное место для общения, где можно заниматься, развиваться, обмениваться идеями», — сказал Дмитрий.

На федеральном уровне для работы над документом создан экспертный совет. В его состав вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ведущих российских СМИ, промышленных предприятий и общественных объединений.

Предложения в народную программу жители регионов могут оставить и онлайн — на сайте естьрезультат.рф доступна электронная форма, где в пару кликов можно сформулировать свою идею. Кроме этого, работает «горячая линия» по телефону 8-800-200-89-50.

Напомним, сегодня «Единая Россия» отчитывается о выполнении народной программы, с которой победила на выборах в 2021 году. Регулярно представлять избирателям итоги своей работы по выполнению наказов, закрепленных документе, — принципиальная позиция партии.