Декада приемов «Единой России» стартовала в Мытищах

В честь дня рождения «Единой России» в Мытищах началась декада приемов. Жители могут обратиться с любыми вопросами до 10 декабря.

На одной из встреч обсудили помощь бойцам специальной военной операции. Секретарь местного отделения партии Юлия Купецкая и руководитель фракции Юрий Гончарук пообщались с Надеждой, чей брат полтора года назад ушел добровольцем на фронт. Для его подразделения собрали оборудование, маскировочные сети, антидроновые одеяла и средства гигиены.

Помощь передали сестре военнослужащего, чтобы она дошла до бойцов.

«Мы продолжим помогать, все заявки берем в работу», — отметила Юлия Купецкая.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (495) 581-06-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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