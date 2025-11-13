Дзюдоисты из Солнечногорска стали призерами всероссийского турнира

Воспитанники спортивного клуба «Легион» успешно завершили выступление на всероссийском турнире по дзюдо, который проходил в Орле и объединил более 200 юношей и девушек из разных уголков России. Юные дзюдоисты из Солнечногорска завоевали несколько медалей.

Артем Емельянов стал обладателем золотой награды, Пелагея Щербакова поднялась на вторую ступень пьедестала, а Арсений Зайцев занял третье место, завоевав бронзу.

«Мы гордимся достижениями наших юных спортсменов! Победы на всероссийском уровне — это результат упорного труда, преданности спорту и высокого профессионализма тренерского состава. Такие успехи не только мотивируют самих ребят, но и служат отличным примером для подрастающего поколения Солнечногорска, вдохновляя их заниматься спортом и стремиться к высоким результатам», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

На татами в Орле соревновались спортсмены из Московской, Орловской, Рязанской, Калужской, Брянской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Курской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.