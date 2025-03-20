Дзюдоисты из Пушкино выиграли соревнования в Италии

Спортсмены завоевали три медали различного достоинства на Международных соревнованиях по дзюдо «Кубок Турина», проходивших в Италии. Турнир собрал около 600 дзюдоистов из разных стран мира, включая Италию, Германию, Францию, Швейцарию, Молдавию и Россию.
«Воспитанники Федерации дзюдо Пушкинского городского округа показали красивую борьбу и завоевали три медали различного достоинства», — сообщили в администрации округа.
Дарья Игнатьева, выступавшая среди девушек до 15 лет в весовой категории 40 килограммов, завоевала золотую медаль и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Есения Хренникова, соревновавшаяся среди девушек до 15 лет в весовой категории 44 килограмма, выиграла серебряную медаль. Бронзовая медаль среди юношей до 18 лет в весовой категории 50 килограммов досталась Кириллу Истрати.
Тренирует юных спортсменов Светлана Гранкина.
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