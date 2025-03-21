Дзюдоисты из Наро-Фоминска победили на Всероссийских соревнованиях

Спортсмены Ислам Ибрагимов и Микаил Соломатин, представляющие спортивный клуб «Дзюдошка», одержали победу на Всероссийских соревнованиях «Кубок Симбирска». Турнир был посвящен памяти российского военнослужащего, начальника отделения Управления «В» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Героя России Дмитрия Разумовского, отдавшего свою жизнь при освобождении заложников в Беслане.

Соревнования собрали сильнейших дзюдоистов со всех уголков страны. По словам организаторов, «Кубок Симбирска» является не только площадкой для демонстрации спортивных достижений, но и символом памяти о героизме и самоотверженности.

Тренер спортсменов Аскер Бирмамитов и директор спортивного клуба «Дзюдошка» Руслан Ибрагимов выразили гордость за своих воспитанников, поздравив их с высоким результатом и пожелав дальнейших успехов и новых побед.