Дзюдоисты из Лобни победили на международном турнире «Дети Азии» в Якутии

Спортсмены из Лобни стали участниками VIII Международных спортивных игр «Дети Азии», проходивших в Якутии. В турнире приняли участие представители 11 стран и четырех субъектов Российской Федерации, в общей сложности более 130 спортсменов.

По итогам напряженных и захватывающих состязаний победителем стал Павел Харлов из Лобни, который продемонстрировал великолепные результаты и мастерство. Аршалуйс Акопян также показал отличную подготовку, завоевав почетное третье место.

Оба атлета тренируются под руководством опытных наставников Юрия Омадзе, Владимира Кузнецова и Амира Гадомамадова. Благодаря их профессионализму и методам подготовки, спортсмены регулярно достигают высоких результатов на различных соревнованиях.

Отметим, что городском округе Лобня уделяется особое внимание развитию спорта. На данный момент функционируют 18 бюджетных спортивных секций, участники которых неоднократно доказывали свою конкурентоспособность, успешно выступая на турнирах разного уровня.

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