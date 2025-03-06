Дзюдоисты из Ивантеевки выиграли турнир в Раменском

Открытое первенство муниципалитета по дзюдо среди юношей и девушек 2008–2012 годов рождения состоялось в Раменском. Соревнования собрали лучших молодых дзюдоистов из разных уголков Подмосковья и соседних регионов.

В борьбе за медали приняли участие более 300 спортсменов, представлявших различные города и спортивные клубы, включая Видное, Домодедово, Котельники, Орехово-Зуево, Подольск, Чехов, Щелково, Электроугли, Балашиху, Электросталь, Ивантеевку, а также команды из Москвы и Твери.

По словам судей, спортсмены из Ивантеевки продемонстрировали отличную подготовку, показав достойные результаты и заслужив почетные награды.

«По результатам яркой и упорной борьбы в весовой категории до 73 килограммов победителем стал Иван Колтунов, а обладателем бронзовой медали в весе до 42 килограммов — Семен Кураев», — отметили в спортивном клубе.