Дзюдоисты из Химок завоевали три медали на первенстве России

Спортсмены из Химок выступили на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования провели в Тюмени в рамках федеральной программы «Спорт России».

Химкинские дзюдоисты успешно выступили в первый соревновательный день, завоевав золотую и две серебряные медали. В общекомандном зачете сборная Подмосковья получила шесть наград трех категорий.

Среди юношей в весовой категории до 46 кг химчанин Амирхан Гаданов поднялся на высшую ступень пьедестала, еще один житель Химок Артем Бохонов завоевал серебро. В этой же весовой категории подмосковные спортсмены заняли весь пьедестал почета. Среди девушек серебряную медаль в весе до 44 кг завоевала химчанка Анастасия Романович.

«Достижения химкинских спортсменов подтверждают высокий уровень подготовки в наших спортивных школах и эффективность системной работы по развитию детско-юношеского спорта. Такие результаты — показатель не только личного мастерства ребят, но и большой поддержки со стороны тренеров, родителей и муниципальных структур. Мы гордимся нашими спортсменами и поздравляем их с заслуженными наградами!» — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

В Химках уделяют особое внимание спорту. Воспитанники спортшкол регулярно принимают участие в соревнованиях российского и международного масштаба, дополняя свои достижения новыми победами.