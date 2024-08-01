Дзюдоисты из Фрязина выступили на всероссийских соревнованиях в Армавире

Фото: СШ "Олимп" г.о. Фрязино

Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров состоялись в Армавире. На них достойно выступили спортсмены из Фрязина.

Давид Топсакалян стал самым юным спортсменом в весовой категории 66 килограммов. Всего в ней состязались 67 участников.

Воспитанник школы «Олимп» завоевал бронзовую медаль, победив спортсменов из Волгограда, Ставрополя, Кабардино-Балкарии и Чеченской республики.

Четвертое место в той же весовой категории тоже занял спортсмен из Фрязина Карапет Арктюнян.

Прошедшие соревнования называют одними из самых важных в этой возрастной группе. Каждый год на них приезжают сильнейшие дзюдоисты, чтобы побороться за путевку на Первенство России.

В этом году всероссийские соревнования собрали 392 спортсмена из 39 регионов страны.

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