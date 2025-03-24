Дзюдоисты из Фрязина стали призерами VI летней Спартакиады молодежи России

Первый этап соревнований проходил в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа. Юные спортсмены из Фрязина на турнире вновь доказали, что их школа дзюдо — одна из сильнейших в регионе.

Воспитанники спортивной школы «Олимп» показали выдающиеся результаты. Они выиграли две золотые, серебряную и бронзовую медали, подтвердив свой высокий уровень подготовки и волю к победе.

Петр Каланча, выступавший в весовой категории до 55 килограммов, не только завоевал золотую медаль, но и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Победителем турнира в категории до 73 килограммов стал также Гарик Садоян, который показал отличную технику и уверенность в своих силах.

В весовой категории до 66 килограммов серебряным призером стал Карапет Арутюнян. Дмитрий Власов в категории до 81 килограмма добавил в копилку команды бронзовую медаль.

Отдельно стоит отметить Сергея Рамазанова, которому чуть-чуть не хватило до призового места — в упорной борьбе в категории до 73 килограммов он стал четвертым.