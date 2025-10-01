Дзюдоисты из Дзержинского стали призерами турнира «Дружба»
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Союз» города Дзержинский городского округа Люберцы пополнили копилку наград, завоевав шесть медалей на традиционном турнире по дзюдо «Дружба». Соревнования прошли в Лобне.
В них приняли участие более 500 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Орловской, Калужской, Саратовской, Тамбовской, Тверской областей и Республики Беларусь.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Союз» завоевали шесть медалей различного достоинства.
Первое место в весовой категории 44 килограмма заняла Златослава Абрамчук, серебряные медали у Софии Волковой и Степана Скнарина. Третье место заняли Паризода Аширкулова, Диана Эшимбетова и Артем Вардапетян.
Тренируют дзюдоистов Юлия Волос, Алексей Курначенков, Ксения Макарова, Александр Прокофьев, Оксана Прокофьева.
Напомним, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Союз» неоднократно становились победителями соревнований всероссийского и международного уровня.