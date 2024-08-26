Дзюдоисты из Дмитрова завоевали золото на всероссийских соревнованиях

В Москве, в Центре спорта и образования «Самбо-70», состоялись всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Владлена Андреева. На татами вышли более 300 сильнейших дзюдоистов из 33 регионов России, что сделало турнир настоящим праздником для поклонников этого вида спорта.

Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав победу в двух весовых категориях. Дмитрий Котельников стал первым в категории до 60 килограммов, а Андрей Самойленко занял первое место в категории до 66 килограммов.

Отметим, что в школе «Динамо-Дмитров» функционируют отделения по дзюдо, самбо, художественной гимнастике, теннису на колясках и пулевой стрельбе. У спортсменов есть возможность тренироваться под руководством профессиональных тренеров. Многие воспитанники школы входят в состав сборной команды Российской Федерации и Московской области и ежегодно защищают честь своей школы и родного города на всероссийских и международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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