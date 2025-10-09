Дзюдоистка из Лобни стала призером первенства мира

Спортсменка из Лобни Эльвида Гурьева в составе сборной России приняла участие в первенстве мира по дзюдо в возрасте до 21 года. Состязания прошли с 5 по 8 октября в Перу.

Турнир собрал 469 дзюдоистов и дзюдоисток из 66 стран. В результате соревнований сборная России показала высокий уровень подготовки и завоевала третье место Первенства.

«Поздравляем всю сборную России, спортсменов и тренеров с отличным результатом», — отметили в лобненской Федерации дзюдо и самбо.

Напомним, Эльвида Гурова мастер спорта и многократная победительница соревнований различного уровня. Девушка занимается дзюдо уже более 15 лет. Она начинала свою спортивную карьеру в лобненской спортивной школе «Академия спорта» под руководством тренера Елены Норициной.

Девушка активно участвует в жизни родного города. Так, в Рождественские каникулы она посетила Краснополянский детский дом, где организовала занятие для детей с ОВЗ, а летом провела открытую тренировку по дзюдо для всех желающих в Центральном парке Лобни.