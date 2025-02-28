Дзюдоистка из Люберец стала бронзовым призером всероссийских соревнований

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Союз» из Дзержинского, входящего в городской округ Люберцы, Екатерина Шишкова завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Турнир проходил с 25 по 28 февраля в Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Путина в Грозном.

Екатерина, выступавшая в весовой категории до 57 килограммов, стала третьей на этом престижном соревновании. Директор спортшколы «Союз» и тренер спортсменки Виктор Худяков отметил высокий уровень организации турнира и поблагодарил организаторов за отличные условия для участников.

Отметим, что Екатерина Шишкова была признана лучшим спортсменом 2024 года по итогам решения тренерского совета спортшколы «Союз». Она выполнила норматив для получения звания «Мастер спорта России» по дзюдо. Награждение состоялось в декабре прошлого года на XLVII традиционном турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.