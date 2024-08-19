Дзюдоистка из Электроуглей выиграла бронзу турнира в Санкт-Петербурге

Воспитанница спортивного центра «Лидер» из Электроуглей Анастасия Мороз стала бронзовым призером профессиональных соревнованиях по дзюдо «Russian Judo Tour» Петербургский вызов. В престижном турнире приняли участие спортсмены из 19 регионов России.

Второй этап нового проекта федерации дзюдо России «Russian Judo Tour» среди юниорок до 23 лет завершился в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов.

Воспитанница спортивного центра «Лидер» из Богородского округа Анастасия Мороз заняла третье место. Победительницы этапа «Russian Judo Tour» среди юниорок получают по 100, серебряные призеры по 75, а бронзовые — по 50 тысяч рублей.

Турнир проводится среди сильнейших дзюдоистов страны и спортсмены участвуют в нем по персональному приглашению.

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