Дзюдоистка из Домодедова Эвелина Босиек стала 3-ей на первенстве мира

Воспитанница школы олимпийского резерва «Олимп» в Домодедове Эвелина Босиек успешно выступила на первенстве мира по дзюдо среди кадетов, завоевав бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов. В турнире, который стал главным стартом планеты для дзюдоистов до 18 лет, приняла участие сборная России, состоящая из 20 спортсменов.

В полуфинальном поединке Эвелина встретилась с Манон Агати-Алуаш из Франции и уступила сопернице. В борьбе за бронзу Босиек одержала победу над Цендбазар Машбат из Монголии.

«В полуфинале попалась на „детский“ прием: не доработала в партере. Обязательно проведем работу над ошибками с тренером», — отметила спортсменка.

Эта победа стала важным шагом в карьере юной спортсменки и гордостью для ее тренеров.

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