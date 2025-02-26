Дзюдоист из Щелкова завоевал золото на Всероссийских соревнованиях

В Центре спорта и образования «Самбо-70» в Москве прошел Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 23 лет. Соревнования собрали более 200 дзюдоистов из 23 регионов Российской Федерации, готовых побороться за медали.

Турнир стал вторым крупным мероприятием, проводимым по новым экспериментальным правилам, которые в настоящее время тестируются международной федерацией дзюдо.

На кону стояло не только звание победителя, но и возможность принять участие в первенстве России, которое состоится в апреле в Волгограде.

Александр Борисов, воспитанник щелковского спортивного центра «Факел», продемонстрировал свое мастерство и занял первое место в весовой категории до 90 килограммов. Победа принесла спортсмену не только золотую медаль, но и звание «Мастер спорта». Теперь Александр будет представлять округ на первенстве России.