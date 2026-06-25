Дзюдоист из Подмосковья Идар Бифов завоевал серебро на международном турнире

Спортсмен из Московской области Идар Бифов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, завоевал серебряную медаль на международном турнире по дзюдо «Большой шлем». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковный дзюдоист выступал в весовой категории до 100 кг среди мужчин. В финальном поединке он уступил представителю Италии, завоевавшему золотую медаль. Бронзовые награды в этой категории разделили спортсмены из Грузии и Азербайджана.

Турнир «Большой шлем» по дзюдо — одно из самых престижных соревнований в международном календаре. Оно входит в серию состязаний высшей категории, проводимых под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). Эти старты предоставляют спортсменам возможность заработать рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры. Турнир прошел с 17 по 23 июня в Улан-Баторе (Монголия).

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