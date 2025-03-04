Дзюдоист из Лобни стал призером всероссийского турнира

Соревнования проходили в Челябинске. На турнире выступили воспитанники клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс» из Лобни Павел Харлов и Аршалуйс Акопян.

Оба лобненских спортсмена входят в состав молодежной сборной России. Всероссийский турнир в Челябинске стал для них очередным этапом отбора на первенство Европы и мира.

Павел Харлов выиграл четыре поединка и уступил сопернику лишь в финале с минимальным счетом. Дзюдоист из Лобни стал серебряным призером турнира.

Аршалуйс Акопян выиграл три встречи и дошел до полуфинала, став пятым в общем зачете.

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