Дзюдоист из Лобни стал призером всероссийского турнира
Соревнования проходили в Челябинске. На турнире выступили воспитанники клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс» из Лобни Павел Харлов и Аршалуйс Акопян.
Оба лобненских спортсмена входят в состав молодежной сборной России. Всероссийский турнир в Челябинске стал для них очередным этапом отбора на первенство Европы и мира.
Павел Харлов выиграл четыре поединка и уступил сопернику лишь в финале с минимальным счетом. Дзюдоист из Лобни стал серебряным призером турнира.
Аршалуйс Акопян выиграл три встречи и дошел до полуфинала, став пятым в общем зачете.
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