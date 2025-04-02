Дзюдоист из Лобни стал призером международных соревнований

Воспитанник спортивной школы из Лобни Павел Харлов успешно выступил на турнире по дзюдо «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». Участниками престижных состязаний стали юноши и девушки до 18 лет.

Спортсмены клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс» из Лобни представили на соревнованиях Московскую область. В составе команды был дзюдоист Павел Харлов.

Юноша стал серебряным призером. Его одноклубник Аршалуйс Акопян не смог поехать на турнир из-за полученной травмы.

Однако несмотря на это, оба спортсмена входят в состав сборной России и продолжают проходить отбор на предстоящие международные первенства.

Так, прошедший турнир является отборочным для участия в первенстве Европы и первенстве мира 2025 года.

Отметим, что развитию спорта в муниципалитете уделяют большое внимание. Ранее мы рассказывали о том, что баскетболисты из Лобни победили на турнире «Кубок Красной площади».