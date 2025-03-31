Баскетболиты из Лобни победили на турнире «Кубок Красной площади»

В столице завершился Детский Кубок RED SQUARE CUP-2025, который объединил юных баскетболистов со всей России. В категории «Юноши 2013–2014 гг. р.» чемпионский титул завоевала команда из городского округа Лобня, продемонстрировав высокий уровень подготовки и командного духа.

Все игры проходили на площадке Гостиного двора, ставшего центром баскетбольного праздника. Программа турнира включала не только матчи между детскими командами, но и соревнования для спортсменов всех возрастов. Особое внимание привлекли турнир среди сильнейших команд в формате «3×3» и зрелищный международный конкурс по броскам сверху (Slam Dunk Contest). Кроме того, для гостей мероприятия были организованы тематические зоны с разнообразными активностями, где каждый мог почувствовать себя частью баскетбольного мира.

Победа команды из Лобни стала значимым достижением для местного спорта, вдохновив молодых игроков на дальнейшие успехи. Юные баскетболисты уже строят планы на будущее, готовясь к новым вызовам и стремясь покорить новые вершины в мире баскетбола.