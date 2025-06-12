Джазовый коллектив из Химок выступит на московском музыкальном фестивале

Молодежный биг-бэнд «Jazz Magic Band» стал победителем всероссийского конкурса и примет участие в одном из главных джазовых мероприятий страны. Коллектив представит Московскую область на Moscow Jazz Festival, где выступит наряду с признанными артистами и джазовыми исполнителями.

Музыкальный коллектив был создан в 2018 году на базе Московского государственного института культуры под руководством тромбониста, композитора и педагога Сергея Долженкова. В состав оркестра входят студенты МГИК и музыкальной академии Ларисы Долиной.

«Jazz Magic Band» исполняет широкий репертуар: от классических джазовых произведений до аранжировок композиций Стиви Уандера, The Beatles и Майкла Джексона. Особое внимание коллектив уделяет тематическим программам, посвященным таким именитым композиторам, как Дюк Эллингтон, Коул Портер и Ирвинг Берлин. Многие музыкальные аранжировки создаются специально для них.

Оркестр из Химок регулярно участвует в известных музыкальных фестивалях, включая «Gnesin Jazz», «Сибириаду» и «Видный Джаз». С коллективом часто выступает народная артистка России Лариса Долина на ведущих концертных площадках Москвы.

Как сообщили организаторы, концерты фестиваля будут открыты для широкой публики. Актуальное расписание и подробности доступны на официальном сайте мероприятия.