Дзержинские волонтеры поздравили жителей Люберец с Днем России

В преддверии Дня России в городе Дзержинский городского округа Люберцы прошла патриотическая акция «Российский триколор». Ее провели представители всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

Ребята вышли на празднично украшенные улицы родного города, чтобы поздравить жителей и вручить им ленточки в цветах государственного флага. Триколор-лента символизирует национальное единство, гордость и уважение к истории России, ее многовековым традициям.

Директор молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов отметил: «Участие в этой ежегодной акции — это возможность выразить любовь к своей Родине, вспомнить о важных событиях истории нашей страны, поделиться с окружающими праздничным настроением». В этот день ребята раздали жителям городского округа Люберцы более 1 500 лент.