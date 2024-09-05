Дыхательную зарядку по методу Стрельниковой провели для пенсионеров в Лобне

Для участников клуба «Активное долголетие» городского округа Лобня снова организовали уроки физкультуры и дыхательной гимнастики по методике Стрельниковой. Специалист Елена Александрова проводит занятия два раза в неделю.

Пенсионеры из Лобни вновь могут позаниматься дыхательной гимнастикой по методу Стрельниковой. В клубе «Активное долголетие» возобновили уроки физкультуры.

«Дыхательные упражнения направлены на развитие и укрепление диафрагмы и других больших мышц, участвующих в дыхании. Занятия помогают активному насыщению органов кислородом. Упражнения несложные, поэтому их могут выполнять даже пожилые люди», — рассказала тренер по гимнастике Елена Александрова.

Занятия по общему физическому развитию пройдут каждый понедельник и среду в 10:00, а уроки дыхательной гимнастики стартуют с 11:30.

Долголеты также посещают бассейн и танцевальные уроки.

Вступить в клуб «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет. Подробная информация по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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