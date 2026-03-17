Дыхательную гимнастику освоили пенсионеры из Пушкино

Утро в пушкинском клубе «Активное долголетие» начинается с энергичных упражнений, которые возвращают бодрость и уверенность в каждом движении. Как сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области, для участников проекта разработана комплексная программа, объединяющая методики и современные подходы к реабилитации.

Основой тренировок стала знаменитая дыхательная гимнастика Александры Стрельниковой. Эту методику называют «парадоксальной», так как вдох делается в момент сжатия грудной клетки. Такой подход позволяет активизировать не только легкие, но и вовлечь в работу диафрагму, мышцы пресса и спины. Специалист Ольга Гордеева объяснила высокую эффективность занятий.

«Всего несколько циклов активных вдохов — и вы буквально чувствуете, как организм просыпается. Через месяц регулярных встреч наши долголеты отмечают поразительные результаты: уходит одышка, подъем по лестнице перестает быть испытанием, а утренняя скованность в теле исчезает. Мы учим тело не бояться движений и дышать полной грудью», — отметила Ольга Гордеева.

Программа тренировок в Пушкино не ограничивается только дыханием. Инструкторы чередуют различные виды активности для всестороннего укрепления организма: нейрогимнастика, гимнастика на стульях и силовые блоки.