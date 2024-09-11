Двум женщинам с тараканами в ушах помогли в Видновской больнице
Две пациентки обратились в Видновскую больницу с похожими симптомами. У обеих были жалобы на шумы и шевеления в ушах, причиной которых оказались заползшие насекомые.
Первой за помощью обратилась 32-летняя девушка. Таракан заполз к ней в ухо во время сна, вытрясти его самостоятельно не получилось.
«Извлекли его с помощью специальных щипцов. Процедура прошла успешно, барабанная перепонка и слуховой проход не повредились. Промыли ухо раствором антисептика и отпустили пациентку домой», — рассказала врач-оториноларинголог Елизавета Новцева.
В ухо второй пациентки таракан тоже залез во время сна. 63-летняя женщина пыталась изгнать насекомое с помощью перекиси водорода, чем убила его. Спустя сутки обратилась к врачу.
«Насекомое присохло к барабанной перепонке, это осложнило извлечение. Не помогло даже многократное промывание уха теплым физраствором. Пришлось удалять таракана фрагментарно при помощи аспиратора», — рассказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.
Врачи говорят, что случаи с заползанием в уши насекомых происходят нередко. Попытки извлечь их самостоятельно могут привести к травме перепонки и потере слуха. Поэтому необходимо обращаться за помощью к оториноларингологам.
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