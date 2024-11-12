Двум сотрудникам МВД в Котельниках присвоили звание почетных граждан города

День сотрудников органов внутренних дел России отметили в городском округе. С профессиональным праздником поздравил личный состав и ветеранов глава Котельников Михаил Соболев.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что служба в органах внутренних дел — это призвание, которое требует стойкости и самоотверженности. Он поблагодарил сотрудников МВД и ветеранов правоохранительных органов за их нелегкий труд. «Мы гордимся тем, что в наших рядах служат настоящие профессионалы своего дела», — сказал Михаил Соболев.

На торжественном собрании глава городского округа вручил знаки «Почетный гражданин города Котельники» начальнику отдела ГИБДД МУ МВД «Люберецкое», полковнику Илье Атаманову и начальнику управления МУ МВД «Люберецкое», полковнику Евгению Романцеву.

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