Двум многодетным жительницам Орехово-Зуева вручили знак «Материнская слава»

Церемония чествования многодетных матерей региона проходила в Доме правительства Подмосковья. Награды президента России и губернатора Московской области получила 31 семья.

Награждение было приурочено к отмечавшемуся в России Дню матери. Премии жительницам Подмосковья вручали глава региона Андрей Воробьев и вице-губернатор Людмила Болатаева.

Две жительницы Орехово-Зуевского округа были награждены почетными знаками «Материнская слава». Татьяна Корнишева работает учителем-дефектологом в социальном центре «Орехово-Зуевский». Марина Артюшина трудится на Ликинском автобусном заводе ведущим специалистом. Обе женщины воспитывают по пять детей.

Напомним, знак «Материнская слава» вручается женщинам, прожившим в Подмосковье не менее пяти лет и достойно воспитывающим пять и более детей.

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