Двукратный чемпион России по водным лыжам продолжит тренировки в Дубне

Один из воспитанников Спортивной школы водных видов спорта в Дубне Павел Смирнов в 2025 году стал двукратным чемпионом первенства России по водным лыжам. Сейчас он продолжает тренировки на водном стадионе имени Нехаевского в Дубне.

Все лето Павел тренировался на воде каждый день, с 9 до 17 часов. Зимой, когда тренироваться становится холодно, воднолыжники Дубны занимаются общей физической подготовкой и плавают в бассейне.

Павел Смирнов сообщил, что планирует в дальнейшем выполнить норматив кандидата в мастера спорта по прыжкам с трамплина, продолжать в том же духе и завоевывать первые места