Двукратный чемпион России по водным лыжам продолжит тренировки в Дубне
Один из воспитанников Спортивной школы водных видов спорта в Дубне Павел Смирнов в 2025 году стал двукратным чемпионом первенства России по водным лыжам. Сейчас он продолжает тренировки на водном стадионе имени Нехаевского в Дубне.
Все лето Павел тренировался на воде каждый день, с 9 до 17 часов. Зимой, когда тренироваться становится холодно, воднолыжники Дубны занимаются общей физической подготовкой и плавают в бассейне.
Павел Смирнов сообщил, что планирует в дальнейшем выполнить норматив кандидата в мастера спорта по прыжкам с трамплина, продолжать в том же духе и завоевывать первые места
Этот сезон у спортсменов выдался удачным: впервые за долгое время удалось получить призовое место на Кубке России.
«Очень гордимся нашими воднолыжниками. Это знаковый вид спорта для нашего наукограда. Здесь его развивали великие тренеры, ученые-физики, изобретатели братья Нехаевские. Их традиции продолжают сейчас учащиеся Спортивной школы водных видов спорта: 80 ребятишек, многие из которых сейчас защищают честь Подмосковья и нашей страны в сборных Московской области и России. Сделаем все, чтобы помочь спортсменам добиваться таких же высоких результатов, а также чтобы вернуть международные соревнования на наш стадион», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.