Двухдневный форум для предпринимателей начнется в Балашихе 18 мая | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:30 Двухдневный форум для предпринимателей начнется в Балашихе 18 мая пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Двухдневный форум для предпринимателей «Мой бизнес. Скоро лето. 100% Подмосковье» начнется 18 мая в балашихинском парке «Пехорка». В рамках мероприятия для участников и гостей бизнес-встречи будет работать выставка-ярмарка региональных брендов.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, в этом угоду форум приурочили ко Дню предпринимателя.

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Участников ждут информационные сессии от приглашенных спикеров, консультации и лайфхаки по развитию бизнеса, творческие мастер-классы и розыгрыши подарков.

Форум также посетит заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она встретится с представителями подмосковного бизнеса, а главными темами обсуждения станут способы повышения эффективности работы и оптимизации процессов, а также региональные меры поддержки и возможности сотрудничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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