Двух школьников из Воскресенска наградили медалями Совета Федерации

11 учащимся из Подмосковья вручили государственные награды за героические действия в экстремальных обстоятельствах. Среди тех, кто удостоился медалей Совета Федерации, — два семиклассника из лицея № 23 города Белоозерский.

Константин Ермолаев и Артем Скворцов весной текущего года заметили, что на поле загорелась сухая трава. Ребята не растерялись и начали тушить пожар своими силами, не дожидаясь прибытия пожарных. Благодаря быстрым и слаженным действиям школьников огонь удалось быстро потушить, и он не распространился на жилые дома.

Награды подросткам на церемонии вручила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.