Дворы в Люберцах приведут в порядок с помощью ручных пылесосов

В городе Дзержинский, а также в поселке Томилино и деревне Островцы городского округа Люберцы закупили современные профессиональные пылесосы. Оборудование применят для уборки смета и пыли с тротуаров.

Всасывающий патрубок пылесоса имеет широкую площадь покрытия, что помогает быстрее собирать мусор на улицах. Оборудование эффективно работает даже при высоких нагрузках, что в несколько раз уменьшает время уборки дворов.

«В городском округе Люберцы продолжаются работы по текущему содержанию дворовых территорий в летний период. В 2025 году впервые для уборки смета и пыли с тротуаров применяют профессиональные ручные пылесосы. Три используют в городе Дзержинский и по одному в поселке Томилино и деревне Островцы», — рассказали специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Люберец.