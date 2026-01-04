Дворы Люберец очистили от снега

В результате прошедших интенсивных снегопадов в округе началась активная работа по ликвидации накопившегося слоя снега. Общее количество специализированной техники, привлеченной к процессу очистки придомовых территорий, составляет порядка 90 единиц, а число сотрудников коммунальных служб превышает 750 человек.

Особое внимание уделяется соблюдению четкого алгоритма действий, направленного на первоочередную обработку наиболее важных участков инфраструктуры. Первым делом очищаются подъезды жилых зданий и входные зоны, затем начинается очистка лестничных пролетов, пандусов и наклонных поверхностей, после завершения основных работ принимаются меры по расчистке пешеходных дорожек и аллей, далее специалисты приступают к обработке парковочных мест и внутридворовых проездов. Заключительным этапом становится чистка детских игровых комплексов и спортплощадок.

Кроме того, круглосуточно ведется мониторинг состояния крыш многоквартирных домов, обеспечивается регулярная уборка крыш от скапливающегося снега и льда и предотвращается образование сосулек.

Жителям рекомендовано следить за ситуацией через специальный чат-коммуникатор «Люберцы + Дзержинский» (@otoplenielyub) для оперативного решения вопросов, возникающих при эксплуатации коммунальной инфраструктуры.