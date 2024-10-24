Дворы двух домов во Фрязине благоустроят после реконструкции теплосетей

Первый заместитель главы Фрязино Нодар Бощеван провел встречу с жителями домов № 11 по проспекту Мира и № 2а на Московской улице по вопросам содержания дворов. Территорию двух объектов благоустроят после реконструкции теплосетей.

В доме № 11 проводят капитальный ремонт вводов сетей отопления и горячего водоснабжения. Подрядчик затянул срок, и вода скапливается в подвальных помещениях. Управляющая компания постоянно откачивает стоки, а жители жалуются на качество работ. По словам главы Нодара Бощевана, администрация округа предпринимает должные действия.

Вместе с заместителем главы Викторией Оганезовой он проинформировал собственников о видах работ, которые близятся к завершению, а также рассказал, что подрядчик благоустроит территорию и восстановит отмостки. Для приемки создадут специальную комиссию, в которую войдут представители коммунальных служб и активные жители.

«Такие встречи и тесная коммуникация с жителями приводят к положительному результату совместной работу, ведь при личном диалоге можно понять запросы и чаяния фрязинцев, которые со своей стороны делятся с нами своими ценными предложениями и идеями», — сказал Нодар Бощеван

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