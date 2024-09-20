Дворы домов благоустроили на улицах Семашко и Крестьянской в Мытищах

Мытищинские дворы домов по улицам Семашко и Крестьянской преобразились благодаря комплексному благоустройству. Заменили асфальтовые покрытия и установили новые современные детские игровые площадки.

Качество и сроки работ контролировались как местными жителями, так и представителями муниципалитета и управляющих компаний.

Заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов и жители дали положительную оценку проделанной работе. Теперь у детей есть возможность проводить время на новых, безопасных и современных игровых площадках.

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