Более 20 праздников пройдут во дворах Одинцовского округа до конца июля

Праздники двора пройдут в Одинцовском округе с 23 по 29 июля. Жители смогут принять участие в мастер-классах, кинопоказах, спортивных состязаниях и играх. Всего до конца месяца пройдет порядка 20 таких программ.

Летние активности на свежем воздухе развернутся во всех территориальных управлениях муниципалитета. Развлекательные и спортивные программы будут интересны людям всех возрастов. Для жителей Одинцовского округа проведут танцевальные мастер-классы, народные игры, анимационные шоу, кинопоказы под открытым небом и другие дворовые активности.

Присоединиться к празднику сможет любой желающий. Подробнее ознакомиться с программой предстоящих мероприятий можно на официальном сайте комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа.

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