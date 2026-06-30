Дворовые игры для детей провели в Подольске

Каждые выходные в Подольске в 11:00 очередная дворовая площадка наполняется детским смехом и играми без гаджетов и экранов. Занятие в рамках комплексного мероприятия «Спорт в каждый двор» прошло в микрорайоне Климовск во дворе дома 31 на улице Школьной.

С ребятами занимались юные волонтеры — Анфиса Митрофанова, которая мечтает стать дизайнером, и Даниил Марьин, выбравший путь учителя физкультуры. Их объединила подольская волейбольная команда «Академия», а главное — искренняя любовь к спорту и твердое желание передать эту любовь детям.

Программа стала настоящей машиной времени в мир детства прошлых десятилетий: ребята с увлечением прыгали в «классики», ловко уворачивались от мяча в «вышибалах», с азартом осваивали «резиночки» и «чекашки».

Каждый участник получил фирменный сувенир, а главным призом стали яркие эмоции.