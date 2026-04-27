Дворники убрали снег с дорог в Химках

Коммунальные службы с помощью спецтехники расчистили муниципальные дороги и тротуары в Химках. Благодаря работе специалистов местные жители могут безопасно пройти к своим домам и социальным объектам.

Также коммунальщики убрали деревья, пострадавшие от штормового ветра на Пролетарской улице. Они распилили стволы и вывезли их при помощи погрузчиков на полигон.

По словам синоптиков, непогода в Московском регионе продлится еще три дня. В столице за сутки уже выпала половина месячной нормы осадков, аномальные снегопады продолжаются. Ночью в аэропорту Внуково задержали более 50 рейсов.

Все региональные экстренные службы перевели на усиленный режим работы, в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности. В области на маршруты направили порядка 500 единиц спецтехники для уборки снега. Около 4,5 тысяч работников коммунальных служб с раннего утра ликвидируют последствия апрельских снегопадов.