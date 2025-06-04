Дворец культуры «Видное» в Ленинском округе отметил 70-летие

Юбилей старейшего и самого крупного учреждения культуры муниципалитета — дворца культуры «Видное» — отпраздновали в Ленинском округе. Сотрудники организовали тематический концерт.

Дворец строили в то же время, когда возводили рабочий поселок. Его открыли в 1955 году — еще до того, как Видное стал городом.

Отделкой здания занимался Художественный фонд союза художников СССР. Сегодня оно — одно из главных достопримечательностей центральной части Видного, входит в границы исторического центра города, который признан объектом культурного наследия Московской области.

Здесь базируются цирковой кружок Тамары Корхиной, хор русской песни «Россияночка», хореографический ансамбль «Мозаика», оркестр русских народных инструментов под руководством Владимира Глейхмана, народный театр «Т-Вид» Ларисы Гейлис. В учреждении работают около 100 профессионалов. Его посещают свыше 1,5 тысяч жителей округа.

Также здесь тренируются воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс», ансамбля «Видновчаночка», студии эстрадного вокала «Звуковая волна», творческой мастерской «Стрекоза», собираются молодежные объединения «Рок-клуб», «Застава», участники губернаторского проекта «Активное долголетие» и многие другие

«Благодаря креативному подходу и неугасаемой энергии коллектива дворца культуры, это место стало настоящим центром притяжения для большого числа наших жителей. Я искренне благодарен всем сотрудникам учреждения за их преданность и любовь к своей работе», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.