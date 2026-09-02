Дворец культуры в Люберцах провел День открытых дверей

В Люберецком дворце культуры гостей встречали песнями и танцами. Творческие коллективы показали свои номера, а юные зрители выбирали занятие по душе.

В День открытых дверей люберчане смогли познакомиться с жизнью Дворца культуры и сразу записаться в понравившиеся им кружки. Праздничное настроение захватило всю площадку перед ДК На сцене сменяли друг друга танцевальные и вокальные коллективы, а в стороне для детей устроили мастер-классы.

«Мы подготовили насыщенную большую программу, чтобы жители увидели все своими глазами, прониклись нашим праздником, познакомились с педагогами и смогли записаться во все клубные формирования», — рассказала директор ЛДК Александра Гнусова