Дворец культуры в Люберцах провел День открытых дверей
В Люберецком дворце культуры гостей встречали песнями и танцами. Творческие коллективы показали свои номера, а юные зрители выбирали занятие по душе.
В День открытых дверей люберчане смогли познакомиться с жизнью Дворца культуры и сразу записаться в понравившиеся им кружки. Праздничное настроение захватило всю площадку перед ДК На сцене сменяли друг друга танцевальные и вокальные коллективы, а в стороне для детей устроили мастер-классы.
«Мы подготовили насыщенную большую программу, чтобы жители увидели все своими глазами, прониклись нашим праздником, познакомились с педагогами и смогли записаться во все клубные формирования», — рассказала директор ЛДК Александра Гнусова
Для детей во Дворце культуры работают четыре театральные студии, вокальные ансамбли и студии эстрадного вокала, а также два хореографических коллектива. Есть изостудия и студия декоративно-прикладного творчества, где ребята учатся рисовать и создавать поделки своими руками. Возраст самых маленьких воспитанников начинается от трех лет.
Взрослые тоже могут найти занятие по душе: для них открыт эстрадный театр и студии вокала. А для тех, кто хочет поддерживать форму, работает «Команда здорового движения 45+». Кроме того, пенсионеров и людей старше 35 лет приглашают на курсы компьютерной грамотности. Также на Дне открытых дверей можно было написать пожелание или оставить послание.