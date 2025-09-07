Дворец культуры в Дубне начал подготовку к празднованию 60-летия в 2026 году

Дворец культуры «Октябрь» в следующем году празднует 60-летний юбилей. Директор учреждения Елена Иванова поделилась планами празднования.

Сотрудники Дворца культуры планируют провести биеннале для художественных отделений, танцевальные чемпионаты и баттлы хоровых коллективов. Директор подчеркнула, что жители увидят привычные коллективы в непривычных амплуа.

Зрителей к некоторым мероприятиям планируют привлечь и как членов жюри: по итогам голосования те или иные творческие объединения получат награду.

«Например, „Хору русской песни“ уже 61 год, он даже старше ДК. Низкий поклон таким объединениям, их участникам. Они заслуживают того, чтобы их отметили», — подчеркнула Елена Иванова.