Сегодня 09:16 Дворец культуры «Тепловозостроитель» в Коломне отметил 90-летие

На протяжении 90 лет дворец культуры «Тепловозостроитель» остается одним из важнейших культурных центров городского округа. Детские и взрослые коллективы ДК достойно представляют не только Коломну, но и все Подмосковье далеко за его пределами.

Дворец культуры «Тепловозостроитель» был открыт в 1935 году для работников Коломенского завода. С самого начала здесь работали хореографический и хоровые коллективы, оркестр русских народных инструментов, различные спортивные секции, театр рабочей молодежи и оперная студия. За 90 лет он стал площадкой для десятков театральных постановок, концертов и выставок, воспитал не одно поколение коломенских артистов.

Лучшие творческие команды «Тепловозостроителя» регулярно принимают участие в мероприятиях городского, областного и всероссийского значения.

Около 500 событий ежегодно проходит на сцене ДК и различных городских площадках. В «Тепловозостроителе» действуют 33 клубных формирования, в которых занимаются более 1,1 тысячи человек. Два коллектива дворца обладают званиями народных — это ансамбль русской песни «Прялица» и «Коломенский народный театр». Еще два коллектива имеют звание образцовых — ансамбль народного танца «Пламя» и детский театральный коллектив «Сказка».

14 ноября Дворец культуры «Тепловозостроитель» торжественно отметил свое 90-летие. Юбилейный вечер прошел под лозунгом «90 — это только начало». Гостей праздника ожидала насыщенная и яркая концертная программа, в которой приняли участие как ведущие творческие коллективы ДК, так и приглашенные артисты. Среди зрителей были и ветераны учреждения, долгие годы отдавшие развитию культуры и искусства.