Дворец культуры «Россия» в Серпухове отметил 55-летие

Во Дворце культуры «Россия» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 55-летию учреждения. В этот день сцена стала центром праздника, объединившего талантливых артистов, благодарных зрителей и почетных гостей.

Дворец культуры «Россия» был открыт 22 апреля 1970 года по инициативе администрации завода «Металлист» под руководством Евгения Автономовича Желонова. С момента своего основания он стал важным центром культурной жизни Серпухова, а сегодня под руководством директора Юрия Павловича Бордачева продолжает вдохновлять горожан и развивать творческий потенциал всех поколений. В стенах ДК работают 23 клубных формирования, охватывающих направления хореографии, вокала, театра и других искусств. Более тысячи детей и взрослых участвуют в кружках и секциях, а шесть коллективов удостоены звания «Образцовый».

«Сегодня мы подводим итоги, но это не финал, а скорее новый старт, начало очередного этапа. Впереди — создание новых номеров, программ, праздников, активное участие в жизни города. Наша задача — бережно хранить традиции и одновременно стремиться к совершенству, делая все еще лучше», — рассказал директор Дворца культуры «Россия» Юрий Бордачев.

Поздравить Дворец с юбилеем пришли депутаты Совета депутатов Оксана Лебедева, Ольга Ковшарь и Татьяна Карзубова. Все сотрудники учреждения — от руководителей творческих коллективов до тех, чья работа остается за кулисами, — были отмечены благодарственными письмами за вклад в развитие культуры города.