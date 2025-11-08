Дворец культуры «Октябрь» в Подольске отметил 50-летие

Дворец культуры «Октябрь» в городском округе Подольск отпраздновал полувековой юбилей. За пятьдесят лет существования это учреждение стало настоящей кузницей талантов, воспитывая выдающихся людей, известных не только в России, но и за ее пределами.

Сегодня во ДК «Октябрь» занимаются около двух тысяч человек, среди которых как взрослые, так и дети. В учреждении функционирует 117 клубных формирований, охватывающих все жанры творчества — от балета до циркового искусства.

Среди известных выпускников — певица Тамара Кутидзе, которая пришла в ДК в детстве и с тех пор считает это место своей второй домом.

Также на празднике присутствовала Ксения Хабинец, ведущая солистка театра «Кремлевский балет», которая также начинала свой путь в этом Дворце. Она вспомнила о своих занятиях в балетной студии и о том, как это помогло ей поступить в Московскую государственную академию хореографии.