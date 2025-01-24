Дворец культуры «Мир» в Лыткарине отремонтируют в 2025 году

Демонтажные работы завершились во Дворце культуры в Лыткарине. Ремонт здесь стартовал благодаря национальному проекту «Культура».

Специалисты уже завершают демонтаж старых конструкций. При этом они сохранили уникальные фрески и большие люстры в концертном зале и фойе.

Скоро утвердят итоговую концепцию здания. Здесь заменят инженерные коммуникации, установят современную систему пожарной безопасности, обновят помещения, отремонтируют фасад здания и кровлю.

Также в учреждение закупят новое звуковое и световое оборудование. Завершить капремонт должны к концу этого года.

«Мы хотим сохранить фасад и фрески», — отметил заместитель главы городского округа Лыткарино Евгений Забойкин.

Отметим, что Дворец культуры открыли в 1961 году.